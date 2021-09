Lutto nel mondo della moda: è morto il marito di una vera e propria icona. Si è spento all’età di 72 anni nella sua casa di Los Angeles

Un gravissimo lutto ha sconvolto il mondo della moda. Si è spento all’età di 72 anni il marito di Tom Ford, Richard Buckley, all’interno della sua casa di Los Angeles. Il giornalista di settore è morto al termine di una lunga battaglia contro una brutta malattia.

I portavoce di Ford hanno dichiarato: “È con grande tristezza che Tom annuncia la morte del suo amato marito da 35 anni, Richard Buckley. Richard è morto pacificamente nella loro casa di Los Angeles con il marito e il figlio Jack al suo fianco“, si legge nella nota.

Ford, 60 anni, ha incontrato Buckley nel 1986 a una sfilata di moda. La coppia, dopo tanti anni passati insieme, si è sposata nel 2014, non appena i legami tra lo stesso sesso sono stati autorizzati anche negli Stati Uniti.

Il signor Buckley – che ha subito un intervento chirurgico per un cancro alla gola nel 1989 – ha vissuto in Francia e in Germania, dove ha frequentato l’Università di Monaco di Baviera, prima di tornare negli Stati Uniti.

Richard era un giornalista di moda e ha lavorato per pubblicazioni come New York Magazine, Women’s Wear Daily, Vanity Fair, Mirabella, Vogue Italia e Vogue Hommes International, dove è stato redattore capo.

La coppia ha vissuto a Londra, New York e nella città natale di Tom Ford a Santa Fe.

Numerosi tributi sono iniziati ad arrivare da domenica notte, non appena la notizia della morte è stata diffusa.

In una delle tante interviste rilasciate dai due protagonisti nel corso degli anni, è sempre stato raccontato come tra loro fu amore a prima vista.

Ford ha spiegato a ‘People‘: “I nostri occhi si sono incrociati e nel giro di un mese vivevamo insieme e da allora siamo stati sempre uno di fianco all’altro“. Una grandissima perdita per il mondo della moda americano e internazionale.