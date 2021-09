Le Iene, colpo di scena alla conduzione: due super donne con Savino

Presto partirà una nuova stagione de Le Iene con una grande novità alla conduzione: Nicola Savino sarà accompagnato

FLASH! #LEIENE REVOLUTION! IN ONDA MARTEDI’ 5 OTTOBRE CON LA RICONFERMA DI NICOLA SAVINO E DELLA GIALAPPA’S BAND. LA NOVITA’? AL LORO FIANCO IN OGNI PUNTATA UNA DONNA DIFFERENTE, VI SVELIAMO LE PRIME DUE: FEDERICA PELLEGRINI E LA CANTANTE ELODIE…https://t.co/5jyAXrVZKf — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 20, 2021

A raccontare della super novità su Le Iene è Giuseppe Candela, giornalista per Dagospia e per il sito del Fatto Quotidiano che rivela come Mediaset ha deciso di sostituire Alessia Marcuzzi al fianco di Nicola Savino.

Su Italia 1 a partire da martedì 5 ottobre, dunque, ci saranno tantissime novità con il conduttore toscano e la Gialappa’s Band.

Le Iene, Nicola Savino accompagnato da una donna diversa ogni puntata

Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de Le Iene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band il meglio delle “ragazze” oggi in circolazione. Ecco in chiaroscuro le conduttrici de #LeIene per la nuova stagione del 2021: divertitevi ad indovinare chi sono! pic.twitter.com/yh9zXmOo7J — Le Iene (@redazioneiene) September 20, 2021

L’indiscrezione di Giuseppe Candela è stata confermata anche dalla stessa redazione de Le Iene che ammette la presenza di una conduttrice diversa per ogni puntata della nuova edizione.

In più, tuttavia, il giornalista di Dagospia svela anche i primi due nomi: la cantante Elodie e la nuotatrice Federica Pellegrini vestiranno gli abiti da Iena per una sera accanto a Savino e la Gialappa’s Band.