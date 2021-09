Fortnite, altra collaborazione in arrivo: è uno dei brand più famosi al mondo

Splendida notizia per tutti i giocatori di Fortnite. È in arrivo la collaborazione con uno dei brand più famosi al mondo

Le novità su Fortnite non si fermano qui. Negli ultimi giorni, vi abbiamo parlato a più riprese di tutte le aggiunte pensate da Epic Games con la Stagione 8. Ma non solo. Leaker e dataminer hanno già scovato alcuni interessanti indizi per il futuro, con progetti e collaborazioni prossime ad essere annunciate.

Proprio a tal proposito, poche ore fa Fortnite ha rilasciato un comunicato ufficiale che sta facendo sognare tutti i giocatori. È in arrivo la partnership con uno dei brand più famosi al mondo! Stiamo parlando di Balenciaga, dedicato all’alta moda e che vestirà alcune delle skin più popolari del battle royale.

Fortnite x Balenciaga, tutti i dettagli della partnership

Anche Balenciaga sbarca su Fortnite. Il noto brand legato all’alta moda ha stipulato un’importante collaborazione col battle royale di Epic Games, e vestirà alcune delle skin più popolari. Fino al prossimo 28 settembre, sarà possibile accedere agli esclusivi incarichi firmati Carlino Vip. Sarà possibile sbloccare spray gratuiti Carlino fashion e Look cavaliere, semplicemente completando alcune sfide.

Il tutto sarà accompagnato dal Centro in Evidenza Strani Tempi, un vero e proprio negozio Balenciaga virtuale nel quale sarà possibile passare il proprio tempo con altri utenti, cambiare look e trovare costumi appositi. Ci sono poi altri set e accessori di alta moda disponibili all’interno del videogioco, con gli utenti che già da ora sono disposti a spendere i propri V-Bucks per vestire capi esclusivi.