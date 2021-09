Fabrizio Corona, nuovo colpo di scena stravolge la sua vita: è successo di nuovo! L’ex re dei paparazzi ha sorpreso tutti ancora una volta

E’ sempre stato al centro del gossip, sia come protagonista che come paparazzo. Fabrizio Corona ha svelato al pubblico il retroscena dello star-system italiano, oltre a reinventarsi come imprenditore di se stesso. Una carriera dalle mille sfaccettature, vissuta sempre al limite e a volte ben oltre. Anche dal punto di vista sentimentale non si è mai risparmiato, collezionando conquiste da copertina. Da Nina Moric a Belen Rodriguez, passando per Asia Argento e Silvia Provvedi. Tutte storie diverse ma con un minimo comun denominatore: la rottura finale. Eppure proprio il primo amore sembrerebbe essere tornato sotto la luce dei riflettori, non fosse altro per il bene del figlio Carlos Maria, oggi 19enne. Secondo l’agenzia LaPresse, infatti, Nina Moric e Fabrizio Corona sono di nuovo in ottimi rapporti.

A testimoniare il riavvicinamento c’è una foto che Corona ha pubblicato sul suo profilo Instagram, con l’emblematica didascalia: “La storia siamo noi”.

Fabrizio Corona, nuovo colpo di scena stravolge la sua vita: è tornato con Nina Moric

La loro storia è andata avanti tra tantissimi alti e bassi, con periodi davvero burrascosi. La stessa fonte di stampa ha svelato che la coppia è tornata a vivere insieme nella casa di lui. Il tutto per Carlos, colpito nella sua infanzia dai continui tira e molla tra i genitori. Ora sembra essere tornato il sereno, come nel lontano 2001, quando i due convolarono a nozze. Su Instagram, in riferimento al figlio, Corona ha scritto: “La vita vola. Ora è giunto il momento di viverla pienamente con tuo padre e tua madre uniti al tuo fianco”. A corredo del tutto sono comparse anche foto che vedono l’ex fotografo e imprenditore abbracciare calorosamente la sua ex moglie.

I prodromi di tutto questo erano arrivati già a fine agosto, quanto un loquace Fabrizio rivolgeva alla sua Nina questa bella dedica: “Grazie per avermi donato la cosa più bella della mia vita”. Insomma può essere davvero un nuovo inizio. L’ennesimo.