Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che Sheila avrà difficoltà con la mamma di Finn e rischia un accordo con Paris

Le prossime puntate americane di Bold and Beautiful svelano un gran colpo di scena. Attualmente, infatti, Sheila è impegnata nella sua lotta contro Steffy, moglie di suo figlio che le impedisce di vedere il nipote, Hayes. Nelle prossime puntate, con ogni probabilità, Sheila si alleerà con Paris.

Paris Buckingham è un personaggio nuovo per i telespettatori italiani che non sanno essere la sorella di Zoe. Questo personaggio lavora alla Forrester Creations ed entra a far parte della famiglia di Steffy: la donna si infatuerà di John Finnegan scaturendo la curiosità di sua madre Sheila che potrebbe sfruttarla come alleata per allontanare Steffy dalla vita del figlio.

Anticipazioni Beautiful, Sheila manipola Paris: cosa succede?

Sheila Carter sarà al centro delle trame statunitensi perché proverà a manipolare Paris Buckingham per portarla dalla sua parte ed avere un’alleata nella lotta contro Steffy. Alla fine, Paris accetterà di allearsi con Sheila? La sorella di Zoe non è consapevole di ciò che di cui è capace la Carter, pertanto potrebbe farlo anche solo per gelosia, non sapendo a cosa va incontro.

Steffy potrebbe, dunque, essere pugnalata alle spalle da Paris: la giovane Forrester, che dalla sua parte ha la sua famiglia, si fida molto della sorella di Zoe e potrebbe essere messa sotto attacco in qualsiasi circostanza.