Zaniolo, decisione a sorpresa del giocatore: ufficiale l’addio!

Una decisione a sorpresa quella del centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo: ora il suo addio è anche ufficiale

Dopo quasi due anni di calvario, ora per Nicolò Zaniolo è arrivato il momento di riprendersi in mano la Roma e la Nazionale. I due terribili infortuni hanno inevitabilmente avuto un peso non da poco sulla carriera del giocatore ex Inter, che tanto bene aveva fatto nella stagione precedente.

Il numero 22 giallorosso, intanto, ha preso una decisione abbastanza insolita proprio per concentrarsi meglio sul campo e ridurre al minimo le influenze negative in un periodo delicato come questo. Annunciato un po’ a sorpresa l’addio definitivo, tra lo stupore di tutti i suoi fan.

Zaniolo, addio ai social network: vuole concentrarsi sul campo

Nicolò Zaniolo ha chiuso tutti i suoi account social. Una decisione presa per concentrarsi sulle questioni di campo in un periodo così delicato come questo, dove gli viene chiesto di tornare ad essere lo straripante talento che era prima dei due infortuni. Al centro di gossip e altre voci, gli ultimi mesi sono stati piuttosto complicati anche per questioni extra calcio. Motivo per cui l’ex Inter ha deciso di prendersi una pausa.

“Giocatori con le sue qualità fisiche e tecniche non ce ne sono tanti” aveva spiegato Mourinho in conferenza stampa, sottolineando l’importanza di avere uno come lui in squadra. È chiaro che servirà del lavoro extra per farlo tornare quello di un tempo. È l’unico centrocampista titolare della Roma a non aver ancora realizzato un gol in campionato.