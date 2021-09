Vladimir Luxuria, paura e lacrime: interviene la polizia – VIDEO

Grande paura per Vladimir Luxuria, vittima di ‘Scherzi a parte’. L’ex parlamentare scoppia in lacrime ed interviene la polizia.

Quello a Vladimir Luxuria, con molte probabilità, è lo scherzo più veloce della storia di ‘Scherzi a parte’. Infatti l’ex parlamentare a soli dieci minuti dall’inizio del prank ha deciso di avvisare le forze dell’ordine. Ma cosa ha spinto la Luxuria a chiamare subito la polizia? Lo scherzo ha avuto inizio quando la sorella Laura, ideologicamente schierata a centrodestra, ha fatto finta di essersi arruolata a una manifestazione dei Gilet Arancioni organizzata a Milano.

Infatti Vladirmir aveva raggiunto il capoluogo lombardo proprio per soggiornare a casa di Laura. Al suo arrivo però nessuno era all’interno dell’abitazione. Aperta la porta l’ex parlamentare ha potuto notare in casa della sorella un’ascia, una spranga, dei bastoni e un cartello stradale sradicato poggiati a terra. Nel frattempo nella chat di famiglia, Laura ha fatto finta di partecipare alla manifestazione dei gilet arancioni, con tanto di foto allegate. Andiamo quindi a vedere la reazione della Luxuria.

Vladimir Luxuria in lacrime dopo lo scherzo: “Ma sei ubriaca?”

Una volta visti in casa ascia, spranga e cartelli stradali sradicati, Vladimir ha deciso di chiamare subito la sorella. Furiosa per quanto visto la Luxuria ha detto alla sorella: “Se tu sei in mezzo a ‘sti fascisti… non esiste. Non sostengo le tue follie! C’è l’ascia qui! Io mi preoccupo. Laura guarda che la denuncio questa cosa, non le tollero queste cose! Ho pure fotografato l’ascia. Ma sei ubriaca?“.

Presa dalla rabbia la Luxuria ha deciso anche di chiamare un amico spiegandogli la situazione. La situazione però ha rischiato di degenerare quando Laura è rientrata in casa con un uomo. Infatti al rientro l’ex parlamentare si è scagliata contro il compagno della sorella, accusandolo e chiedendogli di non mettere nei guai la sua Laura. A questo punto i due hanno deciso di rivelare a Vladimir lo scherzo, con la Luxuria che nel mentre ha rivelato anche di aver avvisato la polizia.