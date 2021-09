USA: Biden riapre le frontiere agli europei vaccinati. Resta il dubbio su Astrazeneca

Gli Stati Uniti d’America riapriranno le frontiere per i viaggiatori europei “completamente vaccinati”, a partire “dagli inizi di novembre”. A dare la notizia tanto attesa è stato Jeff Zients, coordinatore del team anti-Covid della Casa Bianca.

Non c’è ancora una data esatta, ma presto i turisti, i manager, i lavoratori, i professori e gli studenti potranno tornare negli US, dopo circa un anno e mezzo. Cioè da quando prima Donald Trump e poi Joe Biden avevano chiuso le frontiere per il rischio sanitario.

Chiunque arriverà negli US però, dovrà aver ricevuto entrambe le dosi di vaccino (o una nel caso di J&J) oppure aver fatto un tampone nelle 72 ore precedenti alla partenza.

C’è però ancora un nodo da sciogliere sui vaccini.

Zients ha fatto sapere che sarà il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a stabilire “quali saranno i vaccini accettati” per entrare negli Stati Uniti. La Food and Drug Administrator (Fda) ha approvato Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson. All’appello, pare manchi Astrazeneca.

La decisione di Biden coincide con la settimana dell’Assemblea generale dell’Onu, che rappresenta una possibilità per la Casa Bianca di riallacciare i rapporti con l’Europa, dopo un’estate di polemiche. L’ultima risale a pochi giorni fa con la Francia e riguarda l’accordo per la fornitura dei sottomarini a trazione nucleare all’Australia. Inoltre anche il Washington Post nei giorni scorsi ha definito “inspiegabile l’ostinazione di Biden”.