Uomini e Donne, Isabella contro Gemma: che stoccata!

La nuova dama del Trono Over di Uomini e Donne ha già conquistato il pubblico, l’eleganza e la classe di Isabella Ricci hanno stupito il pubblico. La sua aleatoria partecipazione al programma di Canale 5 si è dimostrata vincente per le dinamiche che si stanno creando all’interno degli studi di Cinecittà.

La rivalità con Gemma Galgani è evidente e sembrerebbe che il tutto continui anche al di fuori del programma. Nell’ultimo post pubblicato dalla Ricci, infatti, si legge una didascalia che pare proprio una stoccata alla storica dama del dating show: “Io ho 62 anni e ho imparato che, a una certa età, è meglio togliere che mettere. Dai gioielli, al trucco, ai vestiti e a tutto ciò che è apparenza. La parola d’ordine è: semplicità”.

Uomini e Donne, quella di Isabella è una stoccata a Gemma?

Seppur velata, quella di Isabella Ricci sembra essere un evidente stoccata a Gemma Galgani ed alla sua decisione di ricorrere alla chirurgia estetica nonostante i suoi 71 anni. Alla dama torinese, infatti, non bastava essersi rifatta il naso l’anno scorso, quest’anno è tornata in studio con un intervento fatto al seno che, come al solito, ha scatenato le critiche di Tina Cipollari.

Certo è che la frecciata non si concluderà qui: conoscendo le protagoniste ci sarà sicuramente un seguito.