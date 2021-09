Tommaso Zorzi, solidarietà a Dayane Mello: “Mi fa schifo” – VIDEO

Tantissimi vicinanza a Dayane Mello dopo le molestie subite in Tv da un concorrente de La Fazenda: le parole di Tommaso Zorzi

Dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello ha deciso di buttarsi a capofitto in un nuovo reality nel suo Paese: La Fazenda, conosciuto in Italia come La Fattoria. Purtroppo però per la modella brasiliana sembrerebbe non esserci pace nei reality.

Se al GF Vip ha dovuto affrontare la tragica morte di suo fratello Lucas ed i continui alti e bassi per il rapporto di odio/amore con Rosalinda Cannavò, a La Fazenda la Mello è stata molestata. L’episodio ha immediatamente scatenato una bufera sul web. In tanti hanno espresso la propria vicinanza alla showgirl brasiliana, tra questi la Cannavò, la Salemi e proprio nelle ultime ore anche Tommaso Zorzi, suo vecchio nemico.

Ma facciamo qualche passo indietro per i meno informati. A La Fazenda i concorrenti hanno organizzato un festino e Dayane ha bevuto qualche bicchiere di troppo di vino. Ad approfittare della situazione il cantante Nego do Borel. Fortunatamente però c’è stato chi ha immediatamente notato le intenzioni del 29enne che non mostrava segni di cedimento nonostante la Mello lo respingesse. Improvvisamente il cantante, rifiutato da Dayane, ha cominciato a sferrare dei pugni contro una porta ed ha lanciato un secchio sfiorando la modella.

Tommaso Zorzi esprime la sua vicinanza a Dayane Mello: “Mi fa schifo che le sia successa una cosa cosi brutta”

Nonostante tra i due ci fosse tutt’altro che una buona amicizia Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha espresso la propria vicinanza a Dayane Mello. L’influencer su Instagram ha dichiarato: “Non mi importa delle cose che sono state dette da Dayane nei mie confronti in quel reality in Brasile. Mi dispiace tanto e mi fa schifo che le sia successa una cosa cosi brutta sotto l’occhio delle telecamere”.

Zorzi ha poi proseguito: “Se qualcuno ha visto questa cosa in diretta ci sarebbe dovuto essere un intervento immediato eliminando questa persona, squalificata, denunciata“. Come dicevamo inizialmente a correre in difesa di Dayane nella giornata di ieri, Rosalinda Cannavò la quale ha dichiarato: “Sono distante fisicamente, ma spero che il mio pensiero ti arrivi. Quello di cui sono venuta a conoscenza è vergognoso. È vergognoso che un uomo non accetti di essere respinto e usi un momento di debolezza di una donna per approfittare di lei”.

L’attrice ha poi aggiunto che “i semplici provvedimenti all’interno di un programma non bastano“, esprimendo ancora una volta la sua vicinanza e la sua solidarietà. Giulia Salemi ha invece richiesto la squalifica immediata per il concorrente in questione. Non ci resta che attendere per scoprire quali saranno i provvedimenti presi dalla produzione de La Fazenda, sperando che episodi come questi non si verifichino più.