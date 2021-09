Temptation Island, ex concorrente mamma bis: l’annuncio – FOTO

Un nuovo splendido annuncio sui social dall’ex concorrente di Temptation Island che diventa mamma per la seconda volta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lara Rosie Ꮓorzetto (@lara.rosiezorzetto)

Lara Zorzetto diventerà mamma per la seconda volta. A dare il lieto annuncio è stata la stessa ex concorrente del reality show che ha annunciato: “Siamo felici di condividere insieme a voi ragazze oggi 20 settembre questa splendida notizia: la famiglia si allarga”.

LEGGI ANCHE > > > Clementino sconvolge i suoi fan: “Vi spiego come mi sono rovinato”

NON PERDERTI > > > Chiara Ferragni-Fedez, arriva l’attesa serie Tv: quando e dove vederla

Due foto inequivocabili: un pancione di 3 mesi ed un’ecografia che affermano la presenza di una nuova vita che tiene compagnia a mamma Lara. Per concludere, l’ex concorrente di Temptation Island ha affermato: “Ammetto che non è stato facile in questi 3 mesi non fare sapere nulla, anche se qualcuna di voi, leggendo i vostri messaggi, aveva intuito qualcosa”.

LEGGI ANCHE > > > Alessandro Cattelan, mazzata inaspettata: brusco stop per il conduttore

Temptation Island, la paura dalla scorsa gravidanza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lara Rosie Ꮓorzetto (@lara.rosiezorzetto)

Poco più di un anno fa, Lara Zorzetto e Mattia Monaci hanno avuto il loro primogenito, Leo. Tuttavia, non tutti sapranno che la gravidanza e la nascita del piccolo hanno portato qualche problema alla mamma. Sarà per questo che, questa volta, l’ex concorrente di Temptation Island ha deciso di aspettare un po’ prima dell’annuncio della seconda gravidanza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Giulia Salemi rimane intrappolata e scoppia a piangere: “Aiuto” – VIDEO

Alla nascita di Leo, infatti, è stato subito portato in reparto con un incubatrice perché, a seguito del cesareo di urgenza, il piccolo aveva bevuto un liquido. Fortunatamente, la situazione si è risolta a stretto giro: ci fu molta paura per i genitori.