Smart working, arriva il contratto per la pubblica amministrazione: tre parole chiave per fissare i paletti del lavoro da remoto

Operatività, contattabilità e inoperabilità: sono queste le tre parole chiave che modificheranno lo smart working nel prossimo futuro, almeno per la pubblica amministrazione. Perché anche chi non è convinto appieno, come il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, ha capoto che la rivoluzione è ormai in corso. Quindi l’Italia deve adeguarsi, fissando però alcuni paletti precisi.

Entro un mese quindi, garantisce Brunetta, arriverà la prima vera bozza di contratto per i lavoratori. In sostanza, tutto quelli che desiderano aderire a questa forma di lavoro saranno liberi di farlo. Ma non prima di aver sottoscritto un documento con la durata dell’accordo e le modalità del suo svolgimento della prestazione fuori dalla sede abituale.

Inoltre dovranno essere indicate le giornate di lavoro da svolgere in sede e quelle invece a distanza. E allo stesso dovranno essere espressamente previste le modalità di recesso, i tempi di riposo e le modalità di esercizio del potere di controllo del datore di lavoro., Ma soprattutto entrano in gioco tre fasce orarie: operabilità, quella del lavoro vero, contattabilità ma anche inoperabilità, cioè senza possibilità per il datore di pretendere alcunché. In quella fascia, il lavoratore ha diritto e disconnettersi senza poter essere rintracciato.

Nella bozza è anche previsto che il lavoro essere svolto entro i confini nazionali, sempre che la sede di lavoro non sia all’estero. Altra specifica fondamentale è nella tipologia: lo smart working potrà essere attuato esclusivamente “per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità”.

Sulla carta, una trasformazione che interesserà il 15% di personale pubblico impiegato in attività che possono essere svolte da remoto. Ma i lavoratori dovranno essere anche messi nelle migliori condizioni possibili per lavorare da remoto e quindi pc, tablet e smartphone dovranno essere forniti dalle Amministrazioni. restano poi sulle sfondo alcuno benefit, come i buoni pasto, ma intanto già questa settimana ci sarà un nuovo incontro (dovrebbe essere il 22 settembre).

E lo smart working nel settore privato? Anche in questo caso è necessario un accordo nazionale per regolamentarlo, sia nei compensi che nelle modalità o con u accordo tra le parti sociali o con un disegno di legge.