Royal Family, il retroscena su Carlo e Camilla: è successo davvero! Il principe di Galles ha sposato la sua amata nel 2005

La storia di Carlo e Camilla ha tenuto con il fiato sospeso il Regno Unito per decenni. La Parker Bowles è diventata l’amante del principe del Galles praticamente da giovani. Il matrimonio con la principessa Diana non ha affievolito il rapporto tra i due e alla fine la verità è venuta a galla. Dopo la morte della Spencer, i due sono convolati a nozze nell’aprile del 2005, sei anni dopo aver reso pubblica la loro annosa relazione.

Proprio in riferimento al giorno del fatidico si, escono in queste ore alcune rivelazioni che nessuno poteva immaginare. E’ stato un evento davvero ‘sentito’ da Camilla, sia psicologicamente che fisicamente. Un momento piuttosto difficile da superare, come la forte sinusite che la colse proprio mentre doveva percorrere il corridoio per raggiungere Carlo.

La biografa reale Penny Junor afferma che anche Camilla era davvero “terrorizzata”. Su Vanity Fair ha dichiarato: “Sono stati i nervi più che la sinusite a tenerla sotto le coperte. Era spaventatissima“. Un’amica della coppia, Lucia Santa Cruz, ha ricordato che: “Camilla era assolutamente stressata, non riusciva ad alzarsi dal letto”.

Royal Family, il retroscena su Carlo e Camilla: è successo prima del matrimonio

Proprio la signora Cruz si ritiene essere stata il trait d’union tra i due, avendoli fatti incontrare nei primi anni ’70, quando erano entrambi ancora dei ragazzi.

Come da tradizione, Camilla aveva trascorso la notte prima del matrimonio separata dal principe Carlo. Ha soggiornato a Clarence House con la figlia Laura e la sorella Sonia Annabel Elliot.

Proprio in base ai racconti degli esperi, quest’ultima è stata fondamentale per farla rotolare fuori dal letto e affrontare la situazione.

Camilla alla fine ha raccolto forza e coraggio per lasciare Clarence House e sposare il principe Carlo durante una cerimonia civile alla Windsor Guildhall.

Tra gli ospiti reali al secondo matrimonio del futuro re, c’erano i suoi figli, il principe William e il principe Harry, la Regina Elisabetta, il defunto principe Filippo, la principessa Anna, la principessa Beatrice e la principessa Eugenia.