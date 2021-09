Raffaella Carrà, clamorosa gaffe di Cattelan in diretta: da non credere – VIDEO

Clamorosa gaffe di Alessandro Cattelan su Raffaella Carrà. Durante il talk show ‘Da Grande’, il presentatore ha dimenticato il suo incontro con l’artista.

Alessandro Cattelan ha esordito sulle reti Rai con il suo nuovo show intitolato ‘Da Grande‘. Nel corso del talk il presentatore ha voluto omaggiare la compianta Raffaella Carrà, scomparsa quest anno a causa di un brutto male. In molti però hanno notato lo scivolone del conduttore che ha esordito affermando: “Io non ho mai incontrato, purtroppo, Raffaella“. Questa affermazione però non è vera.

Infatti nell’aprile del 2013 i due si sono incontrati durante un evento in cui la Carrà era la super ospite. Ad introdurla sul palco ci penso proprio Alessandro, che ebbe l’occasione anche di intervistare la regina della televisione italiana. In quell’occasione Cattelan esclamò: “che onore!“, prima di procedere con l’intervista. Ovviamente lo scivolone non è passato inosservato, con molti utenti che sui social hanno ripreso il video di quell’incontro.

Raffaella Carrà, Alessandro Cattelan dimentica l’incontro con la regina della tv: il video spuntato sui social

In molti si sono chiesti come Alessandro Cattelan abbia dimenticato il suo incontro con Raffaella Carrà. In quell’occasione l’artista fu molto gentile con il giovane presentatore, con i due che ebbero occasione di parlare dei rispettivi impegni televisivi. Nel corso dell’intervista Cattelan riuscì anche a raccontare un aneddoto su di lei e strappò uno scatto in grado di immortalare quel momento magico.

L’affermazione di Alessandro durante ‘Da Grande‘ ha lasciato tutti basiti. Sui social in molti hanno pensato che a quest ultimo poco fregasse di omaggiare la Carrà. Infatti durante l’omaggio l’impressione è che Cattelan sia riuscito a percepire la grandezza di Raffaella solamente dopo aver visto ‘per caso’ la sua intervista al David Letterman Show. Per questo i telespettatori hanno percepito l’omaggio piegato alle esigenze del nuovo show, insomma uno scivolone che in pochi dimenticheranno.