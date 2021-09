Luca Argentero, confessione inaspettata sulla moglie: c’entra Stefano De Martino

Durante l’ultima puntata del talk show ‘Da Grande’ di Alessandro Cattelan, Luca Argentero ha fatto una confessione inaspettata sulla moglie: le sue parole.

Tra i grandissimi ospiti di ‘Da Grande‘, nuovo talk show di Alessandro Cattelan in onda su Rai 1, c’era anche l’attore Luca Argentero. Nei mesi scorsi l’attore si è sposato con Cristina Marino e dal loro amore è nata la figlia Nina Speranza. Durante la trasmissione Argentero ha risposta senza paura alle maliziose domande del pubblico a casa. A dirla tutta già dall’inizio della trasmissione, il presentatore ha provato a mettere in difficoltà l’ex gieffino.

Cattelan ha infatti aperto l’intervista domandando: “La vita sessuale viene stravolta dopo essere diventati genitori?“. Dopo un attimo di esitazione, Luca ha risposto con un timido ‘Ni‘. L’attore ha poi aggiunto: “Non c’è tutta la giornata a disposizione, ci sono meno frangenti. Non c’è più ‘sono stanco’, ‘stavolta no’. Quando si può, si fa. L’occasione rende l’uomo ladro. Quando c’è quella finestra temporale aperta, la devi utilizzare“. Andiamo quindi a vedere gli altri temi di coppia analizzati da Luca.

Luca Argentero, la rivelazione da Cattelan: “Mia moglie mette like a Stefano De Martino, che fastidio!”

Tra i tanti temi analizzati da Luca Argentero durante l’intervista c’è anche quello del ‘controllo‘ nella vita di coppia. Infatti sia lui che Cristina fanno sapere l’uno all’altro con chi escono quando non sono insieme. In questo caso la scelta è per mantenere la chiarezza nel rapporto e per non essere preoccupati. Poi Cattelan è passato al caldissimo tema dei social, con Luca che ha risposto nuovamente senza paura.

Infatti ad Argentero danno fastidio alcuni like della moglie a Stefano De Martino. In merito l’attore ha risposto: “Io le chiedo: amore, lo conosci? Perché gli metti like?‘ – ‘Perché ha un profilo curato‘. Proprio queste risposte della Marino creano dei pruriti all’ex gieffino, che poi apprezzando Stefano ha aggiunto ironicamente: “Stefano è un ragazzo serio e intelligente. Quindi, Stefano bloccale!“. La risposta di Luca ha scatenato le risate del pubblico a casa, con l’attore che non ha nascosto quel pizzico di gelosia.