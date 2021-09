Poche ore dopo l’esibizione all’Isle of Wright Festival, un brutto incidente in elicottero ha visto protagonista Liam Gallagher. Ecco come sta

Una foto che ha immediatamente spaventato i suoi fan. Liam Gallagher si è mostrato sui social col volto tumefatto, un cerotto sul setto nasale e diverse ferite lievi vicino alla bocca e sulla fronte. Poi il racconto dell’incidente su Twitter, che ha fatto temere il peggio ai fan.

“Sono caduto da un elicottero, la scorsa notte. Chi ha detto che il rock’n’roll è morto?” ha spiegato l’ex cantante degli Oasis sui social, scherzando sull’accaduto e tranquillizzando i suoi milioni di follower. Tantissimi i commenti ricevuti sia su Twitter che su Instagram, per una pronta guarigione dell’artista.

Liam Gallagher è caduto da un elicottero: le sue parole

L’ex cantante degli Oasis Liam Gallagher è caduto da un elicottero, anche se non ha voluto rendere nota la dinamica dei fatti. Nonostante le tantissime domande dei fan, l’artista ha voluto liquidare il tutto dichiarando poi che potrebbe infilare nel prossimo video parte di quel che è successo. “Guarda qua, Keith Moon, mangiati la pelle della tua batteria” ha poi continuato, citando il batterista degli Who morto nel 1978.

Sempre secondo quanto raccontato dall’ex frontman degli Oasis, infatti, Moon non avrebbe potuto nulla contro la caduta da un elicottero. Il tutto è avvenuto dopo un’esibizione all’Isle of Wright Festival, tra le tappe che fanno parte dell’ultimo tour di Gallagher in giro per l’Europa.