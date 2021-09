Giulia Salemi rimane intrappolata e scoppia a piangere: “Aiuto” – VIDEO

Anche Giulia Salemi è stata vittima di Scherzi a Parte. La modella, rimasta intrappolata, è scoppiata a piangere: com’è andato il prank dello show.

Tra le grandi vittime di Scherzi a Parte nella serata di ieri c’è stata anche Giulia Salemi, che ha subito uno scherzo in diretta. Infatti l’influencer, ospite di Enrico Papi, è stata chiamata su un set fittizio per sponsorizzare una ‘sauna portatile’, a misura d’uomo. Ovviamente però una volta entrata nell’inquietante macchinario, la modella ha notato che il corpo era rimasto intrappolato con solamente la testa che riusciva ad uscire fuori.

Dopo le prime foto scattate per lo sponsor fittizio, Giulia ha iniziato ad andare ne panico visto che non poteva muoversi. Infatti l’influencer ha iniziato a gridare: “La butto giù a calci“. Dallo studio però hanno avvertito Giulia: “No, se si rompe e si versa il liquido sulle gambe, lei che è dentro si brucia“. A questo punto la fidanzata di Pierpaolo Pretelli si è appellata al buon senso, gridando: “Sono inca…ta nera. Ma la professionalità? Se fosse successo a casa di qualcuno?“. Così è scoppiata l’ilarità in studio, andiamo a vedere come si è concluso lo scherzo.

Giulia Salemi intrappolata dal finto sponsor: “Sono inca**ata nera”

La svolta dello scherzo è avvenuta quando i complici dello scherzo alla guida del furgone si sono arrestati in un’area periferica, lasciando quindi Giulia Salemi a fianco di una strada. Il motivo è che avevano visto una macchina della polizia e per questo motivo i due hanno deciso di nascondersi per evitare una denuncia. A questo punto la Salemi si è ritrovata sola ed impaurita.

Infatti l’influencer ha iniziato a gridare: “Cosa state facendo? Aiuto! Voglio il mio papà!“. Infine i complici hanno deciso addirittura di coprire il volto di Giulia, per nasconderla dagli agenti di polizia. A questo punto la modella è stata trasportata a Cologno Monzese, con la trasmissione che le ha rivelato lo scherzo. In studio ha trovato anche Pierpaolo Pretelli che l’ha rincuorata con baci e abbracci.