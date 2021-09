Francobolli rari, 500.000 euro per questo pezzo super: come riconoscerlo

Sempre più proposta tra i francobolli rari. Ce n’è uno che può arrivare a valere fino a 500.000 euro: ecco come riconoscerlo

Il mondo del collezionismo non conosce più segreti. Ci sono tantissime proposte che vanno dai francobolli rari alle monete, passando per dischi, vinili e molto altro. I collezionisti di tutto il globo hanno a disposizione un’offerta praticamente illimitata, con pezzi apparentemente introvabili che invece sono in vendita.

Oggi torniamo a parlare di francobolli rari, probabilmente uno dei mercati più fiorenti e vari che ci siano. Alcuni esemplari arrivano a costare anche cifre a quattro o cinque zeri, ma chiaramente si tratta di poche eccezioni e devono essere veramente difficili da trovare. Questo vale ben 500.000 euro: ecco com’è fatto.

Francobolli rari, il 3 Lire di Toscana Faruk vale 500.000 euro

Parliamo oggi di uno dei francobolli rari tra i più ricercati di tutti. Stiamo parlando del 3 Lire di Toscana Faruk, apprezzatissimo dai più appassionati e che può arrivare a valere ben 500.000 euro. Emesso per la prima volta il 1° gennaio 1860 dal Granducato di Toscana, deve il suo valore al numero molto esiguo di esemplari stampati. Ma anche alla sigla IT, che testimonia l’avvicinamento dell’epoca all’idea di Italia unita come la conosciamo oggi.

Almeno ufficialmente, ad oggi sono due gli esemplari affancati e spediti su buste dal re d’Egitto Farouk e dal barone Alphonse Rotschild. Chiaro che se ne avete uno potreste guadagnarci un vero e proprio tesoro, con la possibilità che si scatenino aste e che il prezzo salga ulteriormente.