Fortnite, in arrivo una meccanica rivoluzionaria: cambia il gameplay?

Secondo quanto rivelato dal noto leaker HYPEX, su Fortnite è in arrivo una meccanica che si rivelerà rivoluzionaria

Ancora tante novità quelle in arrivo su Fortnite. Da ormai una settimana è disponibile la stagione 8 del Capitolo 2, con aggiunte che vanno a riguardare tanto la mappa quanto le skin e le armi. Grande attesa da parte dei fan per scoprire a cos’avrà pensato questa volta Epic Games.

Come al solito, poi, ci sono dataminer e leaker che lavorano per individuare indizi e anticipazioni sulle novità in arrivo nelle prossime settimane. Stando a quanto dichiarato dall’esperto HYPEX, c’è un’incredibile modifica a livello di meccaniche che potrebbe cambiare per sempre il gameplay del battle royale.

Fortnite, arriva la scivolata: la nuova meccanica di gioco rivoluzionaria

L’ultima novità anticipata dal dataminer HYPEX ha dell’incredibile. Sembra che su Fortnite sia in fase di lavorazione una nuova meccanica: lo sliding, ossia la scivolata. Un’abilità che permetterebbe di aumentare il campo visivo nel momento in cui l’azione viene eseguita, e comprende anche un effetto della telecamera che ricorda uno scossone.

Secondo quanto anticipato da HYPEX, lo sliding dovrebbe avere una durata di circa due secondi. Non è chiaro se sarà equipaggiabile a piacimento da ogni utente o se invece sarà utilizzabile di default. Non ci sono troppe informazioni neppure su quando questa abilità farà il suo esordio all’interno del battle royale. Potrebbe arrivare a breve e diventare parte integrante della stagione 8, ma su questo punto è meglio attendere informazioni ufficiali da parte di Epic Games stessa.