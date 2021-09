Elisabetta Gregoraci, improvviso cambiamento nella sua vita: addio definitivo! – VIDEO

Elisabetta Gregoraci, improvviso cambiamento nella sua vita: addio definitivo come mostra la Storia pubblicata poco fa su Instagram.

È tempo di cambiamenti per Elisabetta Gregoraci. L’ex concorrente del GF Vip 5, attraverso dei video condivisi nelle sue IG Stories, ha fatto sapere per quale motivo in questi giorni ha preparato degli scatoloni. “Dovrò lasciare questa casa dove abito ormai da quasi quattro anni e mezzo, cinque, non mi ricordo. Mi dovrò trasferire in un’altra nuova casa“.

La 41enne seguitissima sui social, in modo particolare dopo la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha scelto di dare delle delucidazioni ai suoi numerosi follower: “Ci possiamo riprendere. Finalmente la mia amica si è messa ad aiutarmi ce l’abbiamo fatta”.

Elisabetta Gregoraci, enormi cambiamenti per la showgirl: “Arrivano sempre cose belle” – VIDEO

Nella mattinata Elisabetta, dando il suo consueto buongiorno ai suoi followers ha confessato che a breve lascerà la casa a cui era tanto affezionata, facendo un’ammissione: “Ovviamente i cambiamenti all’inizio spaventano, però poi sono sempre ben accetti perchè arrivano sempre cose belle”.

“Sarò un po’ incasinata appunto a preparare il tutto. Tra un viaggio e un altro appena ho tre, quattro ore libere ne approfitto. La mia amica è ripartita, ieri è stata bravissima, mi ha dato una grande mano. Sono comunque super felice perchè la casa dove andrò a vivere è molto molto bella, mi piace tantissimo. Quindi sono emozionata per questa mia nuova avventura. Vi mando un bacio. Buon pranzo a tutti voi!”.