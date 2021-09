Don Matteo 13 anticipazioni, l’addio a Terence Hill – FOTO

Le anticipazioni di Don Matteo 13 fanno sapere dell’addio a Terence Hill dopo tanti lunghi anni di onorata carriera

Terence Hill saluta per sempre #DonMatteo

Una giornata indimenticabile per il set di #Donmatteo13 #TerenceHill pic.twitter.com/OpYYXozEbN — Piper Spettacolo Italiano (@AlbertoFuschi) September 18, 2021

Un doloroso addio quello a Terence Hill dopo tanti anni nell’aver ricoperto il ruolo di Don Matteo. Il prete in bicicletta è diventato un’icona per la TV italiana che, però, deve dire addio a quel simbolo di Rai Uno.

Quelle pubblicate su Twitter sono scene della festa d’addio celebrata per l’attore che lascerà il suo posto iconico. Fortunatamente i telespettatori non resteranno a bocca asciutta perché Terence Hill sarà ‘sostituito’ da Raoul Bova.

Anticipazioni Don Matteo 13: arriva Don Massimo

Don Matteo non ci sarà, ma la serie andrà avanti grazie a Raoul Bova ed il nuovo Don Massimo. Nonostante l’attore romano sia molto amato, la pioggia di critiche ricevute è non indifferente: la motivazione è che i telespettatori affezionati alla fiction non riescono a vedere un altro prete in città. Riuscirà a conquistare il pubblico come precedentemente fatto da Terence Hill?

L’uscita di scena di Terence Hill non è stata accettata di buon grado dai telespettatori che, tuttavia, dovranno fare a meno del loro amato Don Matteo. In questa stagione, l’attore sarà presente soltanto nelle prime quattro puntate salvo poi dare il testimone a Don Massimo.