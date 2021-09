Da grande, il programma di Cattelan non convince il pubblico Rai: cambiamenti in vista

Da Grande, lo show con Alessandro Cattelan, non convince il pubblico Rai. E’ bufera ai piani alti di Viale Mazzini: cambiamenti in vista

Il nuovo show di Rai Uno “Da Grande” con al timone Alessandro Cattelan non ha convinto il pubblico. Difatti il debutto dell’ex conduttore sky ha fatto registrare solo il 12,67% di share con 2.376.000 spettatori incollati davanti al video generando non poco caos tra i corridoi dell’ammiraglia soprattutto dopo gli investimenti considerevoli fatti sulla trasmissione.

Il tentativo di far emergere lo show presentando sin da subito ospiti come Marco Mengoni, Elodie, Il Volo, Blanco, Antonella Clerici, Paolo Bonolis e Luca Argentero non ha sortito dunque gli effetti desiderati da Cattelan. Per questo motivo la Rai avrebbe già deciso di correre ai ripari, ma in che modo?

Da Grande non convince il pubblico Rai: nuovi cambiamenti in vista

Il primo appuntamento con “Da Grande” andato in onda nella serata di ieri, domenica 19 settembre, non ha conquistato l’attenzione del pubblico. Pertanto la Rai starebbe già pensando di intervenire in qualche modo sulla trasmissione condotta da Alessandro Cattelan.

Stando all’indiscrezione lanciata dal giornalista Giuseppe Candela su Twitter, a Viale Mazzini la tensione sarebbe alle selle: “Risultato più basso di ogni peggiore aspettativa (visti i costi). Riunioni previste in giornata, si prova a salvare il salvabile facendo cambiamenti”. Dunque, già dal secondo appuntamento con lo show potrebbero esserci notevoli evoluzioni che al momento non ci sono date sapere.

Alessandro Cattelan riuscirà a registrare dati più soddisfacenti in termini di ascolti? Dopo la delusione di questa mattina, quando i risultati sono spuntati fuori, il conduttore ex Sky non ha proferito parola sul suo debutto. Difatti, gli account social di Cattelan sono in religioso silenzio.