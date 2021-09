Chiara Ferragni-Fedez, arriva l’attesa serie Tv: quando e dove vederla. La coppia più famosa di Instagram sta per lanciare un nuovo progetto

Non sono solo due dei più grandi influencer del nostro paese, testimonial di marchi di successo, una modella e l’altro cantante. Fedez e Chiara Ferragni sono molto di più, imprenditori di se stessi e ormai vere e proprie stelle dello show-business nostrano. I due hanno deciso di sbarcare anche sul piccolo schermo, con la produzione di una serie tv che li vedrà protagonisti. La notizia era stata annunciata da tempo, ma il 20 settembre è arrivata l’attesa ufficialità. I Ferragnez, come ama essere chiamata la coppia, metteranno a nudo la loro vita, interpretando nient’altro che loro stessi. The Ferragnez La Serie, sarà uno show che ripercorrerà passo passo le loro mosse nel quotidiano, un po’ come avviene con i numerosissimi post che condividono su Instagram. Il format verrà trasmesso sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Chiara Ferragni-Fedez, arriva l’attesa serie Tv: andrà in onda su Amazon Prime Video

Non sono ancora stati diffusi altri dettagli sulla produzione, così come la data di lancio esatta, anche se sarà nel mese di dicembre 2021.

La coppia non poteva poi non fare un promo dell’ufficialità anche sui propri canali social, come testimoniato dal video che trovate in fondo all’articolo. I due piccioncini hanno messo in scena dei divertenti teaser per attirare l’attenzione.

Nelle stories Fedez ha annunciato: “Tra poco io e la Ferry dobbiamo dirvi una cosa”. Alcuni fan avevano pensato ad una terza gravidanza e invece poi l’arcano è stato presto svelato. Non resta che attendere l’uscita ufficiale dello show. I fan sono già in trepidante attesa. Chissà se anche il piccolo Leone avrà un ruolo di primo piano.