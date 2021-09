Calciomercato Juventus, beffa per Icardi: va in un altro club di Serie A! L’attaccante argentino era un pupillo di Allegri

Il momento attuale della Juventus è davvero complicato. Nelle prime quattro giornate di campionato sono arrivati appena due punti, frutto di altrettanti pareggi con Udinese e Milan. Proprio ieri contro i rossoneri si sono visti dei parziali passi avanti nel corso del primo tempo. Un abbrivio vanificato dal calo nella ripresa, con la rete di Rebic che ha replicato al momentaneo vantaggio di Morata. Allegri sa benissimo che così non si va da nessuna parte, ma inizia a sospettare che alcuni limiti strutturali della rosa non siano arginabili. Proprio per questo lo sguardo è già puntato al mercato di gennaio, quando bisognerà intervenire in almeno due reparti, ovvero il centrocampo e l’attacco. Tra gli obiettivi davanti c’è sempre Mauro Icardi, relegato in panchina al Psg dal super tridente Mbappè-Messi-Neymar. L’ambiente a Parigi è piuttosto acceso, con i risultati che stentano a venire e le pressioni attorno a Pochettino che salgono sempre più. Un ritorno in Italia per l’argentino sembra essere la cosa più probabile, ma a sorpresa non a Torino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, i tifosi insorgono: “Lo vogliamo già a gennaio”

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Milan 1-1: voti, highlights e tabellino, Allegri non decolla

Calciomercato Juventus, beffa per Icardi: il Milan è in vantaggio per l’argentino

Come riportato da Tuttosport, il Milan sta cercando di pianificare il futuro. La squadra di Pioli ha mostrato anche ieri tutto il suo potenziale, recuperando una gara che si era messa male, senza Giroud e Ibrahimovic. Proprio lo svedese è al centro di alcuni ragionamenti in società. I suoi 40 anni impongono a Maldini e Massara di individuare un sostituto valido per la prossima stagione, in grado di raccogliere un’eredità così pesante. Il nome più gettonato era quello di Vlahovic, ma le cifre sembrano essersi alzate ben oltre i 40 milioni di euro. Torna così d’attualità proprio il nome di Icardi, voglioso di tornare a Milano e disposto anche ad abbracciare la causa rossonera. I contatti, seppur indiretti, sono già iniziati e Wanda Nara è apparsa piuttosto possibilista. Magari con un grande risultato quest’anno di sarebbe anche l’entusiasmo giusto a Milanello per investire la cifra necessaria a convincere i francesi. La Juventus rischia di essere nuovamente beffata.