Anticipazioni GF Vip, ospiti d’eccezione nella casa: sorpresa super

Le anticipazioni del GF Vip di oggi rivelano ai numerosi telespettatori che nella casa due vipponi riceveranno la visita di una persona cara.

Welcome back GF Vip. Dopo tanti mesi di attesa il programma condotto da Alfonso Signorini è tornato a intrattenere ed entusiasmare il pubblico da casa. Il cast è stato scelto in modo intelligente, tra l’altro come sempre, e per chi si fosse perso qualche nome ecco la lista completa: Ainett Spephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié (che partecipano come unico concorrente), Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Anastasia Sorge, Sophie Codegoni e Tommaso Eletti.

Anticipazion GF Vip, ospiti d’eccezione nella casa: sorpresa super

A distanza di una settimana, nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip sarà il racconto della vita di Aldo Montano, pluricampione olimpico nella disciplina della scherma, a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. I suoi successi sportivi saranno rivissuti dinanzi alla presenza della sorella Alessandra che ha in serbo per lui una piacevole sorpresa.

Aldo Montano però non sarà l’unico a ricevere la visita di una persona cara. Anche Carmen Russo, infatti, sarà protagonista di un romantico incontro con il marito Enzo Paolo Turchi.