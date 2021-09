Amici 21, era un bambino tenerissimo: oggi è una grande star – VIDEO

Una spettacolare foto portata in diretta su Canale 5, oggi è una star, ma da bambino era già un volto meraviglioso!

Non è difficile da riconoscere quell’espressione, gli occhi sono rimasti praticamente identici: quello in foto è un piccolo catanese diventato una star dei balli latino-americani, nonché nuovo professore di danza di Amici 21. Raimondo Todaro è stato presentato nel talent show, domenica 19 settembre, con un video che ha fatto commuovere lo stesso ballerino a partire dal principio della sua nascita.

Da solo ospite per una puntata dell’anno scorso -ed in collegamento da remoto- Raimondo Todaro è diventato il nuovo professore della categoria di ballo di Amici 21 ed è già in conflitto con la Celentano che afferma che “La danza è una”.

Raimondo Todaro, da Ballando con Le Stelle ad Amici 21

Dopo 15 anni a Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro ha avuto bisogno di una svolta nella sua carriera, come di una scossa che gli desse altra motivazione per continuare la sua carriera. Tra le braccia di Maria De Filippi sono passati in tanti e mai nessuno ha avuto risvolti negativi, come professionista e/o alunno: quando la padrona di casa prende particolarmente a cuore qualcuno, non se lo lascia sfuggire per nulla al mondo.

Milly Carlucci, però, non ha accettato di buon grado l’addio del ballerino di fiducia -nonché coreografo de Il Cantante Mascherato– ed è dovuta correre ai ripari. In ogni caso, il talentoso ballerino catanese ha già creato qualche dinamica interessante all’interno del talent show battibeccando di tanto in tanto con la maestra Celentano.