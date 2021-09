Amici 20, Sangiovanni e Giulia stupiscono i fan: il motivo

Amici 20, Sangiovanni e Giulia stupiscono i fan: finalmente arriva la spiegazione che tutti aspettavano, c’è un motivo valido

Come spesso successo in passato, ‘Amici‘ ha un doppio filo di consensi. Accanto a quelli che apprezzano i concorrenti esclusivamente per le loro doti nel mondo dello spettacolo ci sono altri che si appassionano alle loro storie. Se poi sono d’amore tra di loro, ancora meglio

Come è successo a Giulia Stabile e Sangiovanni che ad Amici 20 hanno fatto il pieno. Lei ha vinto il talent di Maria De Filippi, risultando quindi anche la più amata tra i ballerini. E lui ha vinto nella categoria Canto prima di diventare uno degli artisti più amati e seguiti di tutta l’estate italiana.

I due ragazzi, che si sono messi insieme durante il percorso nel talent e hanno continuato la loro storia d’amore anche una volta fuori, adesso però preoccupano i fan. Da qualche tempo infatti non compaiono più insieme sui social e non parlano più pubblicamente della loro storia.

Amici 20, Sangiovanni e Giulia stupiscono i fan: arriva la spiegazione che chiude le polemiche

Semplicemente indizi che però per qualcuno sono diventati fatti concreti ed è nata la leggenda della loro rottura, forse definitiva. Da giorni si inseguono ipotesi e teorie, alcune anche moto fantasiose, e tutti vogliono conoscere la verità sulla coppia ora che entrambi possono pianificare il futuro.

Intervistata da Whoopsee, Giulia ha sento ogni illazione: “Stiamo solo cercando di allontanare sempre di più il nostro rapporto dai social, per poterlo rendere più sano. Come posso dire, è un po’ tossico. Vogliamo condividere e far sentire la vicinanza col nostro pubblico, ma comunque c’è quella parte privata che vogliamo mantenere privata”

Quindi continueranno a raccontare la loro carriera, tra televisione e spettacoli ma vogliono che il resto rimanga solo per loro. Una scelta consapevole e ben meditata, da parte di due ragazzi che si stanno affacciando in questo mondo e non hanno bisogno di distrazioni.