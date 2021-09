L’amica geniale, protagonista racconta il suo dramma: “La vita ti mette alla prova”

Continua il successo per Ludovica Nasti, protagonista ne L’amica geniale. La giovane attrice si racconta senza veli: il suo dramma

Grande successo per Ludovica Nasti, la giovanissima attrice puteolana vista nella serie televisiva “L’amica geniale”. Dopo il piccolo schermo per Ludovica si apre la porta del cinema, difatti, la quattordicenne ha preso parte nel film uscito al cinema lo scorso 3 settembre, “Mondocane”, diretto da Alessandro Celli.

Qui Ludovica interpreta il ruolo di un’orfana, Sabrina, la quale è costretta ad affrontare una nuova vita dopo alcune vicissitudini. La talentuosa attrice nel corso della sua tenera età ha dovuto combattere contro una malattia: la leucemia. La quattordicenne è stata raggiunta dal settimanale Visto dove ha dichiarato: “Ci sono stati ostacoli nella mia vita e sicuramente ce ne saranno anche altri. E’ la vita che ti mette alla prova“.

Ludovica Nasti, protagonista de L’amica geniale, racconta il suo dramma

Raggiunta dal settimanale Visto, la talentuosa attrice puteolana Ludovina Nasti ha ricordato la sua battaglia contro la leucemia quando aveva soli 10 anni (oggi ne ha 14). “La malattia e il percorso che ho fatto è stato intenso e questo mi ha fatto capire che bisogna andare avanti e lottare fino alla fine“, ha dichiarato Ludovica lanciando un messaggio di coraggio a chi si trova nella sua stessa situazione.

Ma nonostante il successo la Nasti resta con i piedi per terra: “Faccio solo quello che mi piace e cerco di essere sempre me stessa. Studio, vado a prendere un gelato con i miei amici, conduco una vita normale e non mi sono mai montata la testa”. Non ci resta che augurare un grande in bocca al lupo a Ludovica e tantissimo successo anche sul grande schermo.