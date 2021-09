Aida Yespica racconta il suo dramma e scoppia in lacrime: abusata da bambina

Aida Yespica racconta il suo dramma in Tv e scoppia in lacrime. Pubblico senza parole: abusata quando era una bambina

Ferite ancora aperte per Aida Yespica seppure siano passati moltissimi anni. La showgirl venezuelana ospite di Eleonora Daniele a “Storie Italiane” ha deciso di portare allo scoperto alcuni scheletri del passato raccontando un dramma che ha vissuto in prima persona quando era una bambina.

La 39enne si trovava nel suo Paese di origine quando è stata violentata da un amico di famiglia. Un episodio che ha segnato profondamente l’ex concorrente dei reality più seguiti su Mediaset: l’Isola dei Famosi ed il Grande Fratello Vip. La sua storia ha commosso il pubblico Rai nonché la stessa Aida, scoppiata in lacrime.

Aida Yespica in lacrime in Tv: gli abusi subiti da un amico di famiglia quando era una bambina

La showgirl è riuscita solo ora, a distanza di moltissimi anni e dopo la morte del suo papà, a raccontare la triste vicenda che l’ha segnata profondamente quando era solo una bambina. Aida ha spiegato che negli anni aveva imparato a distogliere l’attenzione da quelle ferite così dolorose ma tutto è riaffiorato nel 2016: “Mi sono arrivati tutti i ricordi ascoltando una donna che aveva subito delle violenze. Non c’è una medicina e non c’è giustizia”.

Ad abusare della showgirl è stato un amico del suo papà il quale non è mai venuto a conoscenza di tali episodi: “Non ho saputo più nulla di questa persona perché sono arrivata in Italia a 17 anni. Sono trascorsi 32 anni e vado avanti per mio figlio“. Intanto gli abusi hanno avuto delle ripercussioni sulla 39enne che tutt’oggi non riesce ad avere rapporti sereni con gli uomini.

“Ormai la vita mi è stata strappata, non è facile. E’ una cicatrice ancora aperta e che mai si chiuderà”, ha raccontato la Yespica intervistata da Eleonora Daniele. Proprio di recente la showgirl raggiunta dal quotidiano Libero ha parlato del suo nuovo fidanzato, l’imprenditore Mirco Maschio, e del suo primogenito Aron avuto dalla relazione con l’ex calciatore Matteo Ferrari.

La Yespica si è detta felice accanto al nuovo compagno per il quale si è trasferita da Milano a Padova ma sente molto la mancanza di Aron. Difatti, sia per problemi con il passaporto che per la pandemia ormai è tanto tempo che non lo abbraccia. A Libero la 39enne ha dichiarato: “In questo momento ciò che mi sta mancando di più è mio figlio“.