Uomini e Donne in lutto: improvvisa morte di un componente del cast

La redazione di Uomini e Donne è stata travolta dall’improvvisa notizia della tragica morte di un giovane componente del cast. Scopri tutti i dettagli riguardo la triste notizia e la ricostruzione degli avvenimenti.

Il 19 settembre il di Uomini e Donne ha dovuto rendere omaggio con un messaggio ad un giovane membro del cast, che purtroppo è morto nel corso della notte prima. Il ragazzo, probabilmente stava facendo ritorno a casa: stava infatti percorrendo la strada provinciale che collega all’ex statale 82, nei pressi di San Sosio, una frazione di Castro Dei Volsci.

Il componente del cast di Uomini e Donne si trovava dunque nella provincia di Frosinone, dove viaggiava a bordo della sua Mini Cooper. Secondo le prime incredibili ricostruzioni, all’improvviso avrebbe perso il controllo della sua auto e si è schiantato pochi metri prima del bivio per Morroni, un’altra frazione del comune di Arpino.

Uomini e Donne, la Polizia Stradale non esclude altre piste oltre a quella dell’incidente

Il protagonista di questa tragedia è Nicolas Lorenzo Vona, originario proprio di Arpino, in provincia di Frosinone, che si trovava a pochi minuti di viaggio dalla destinazione finale, la casa dei genitori. Ormai viveva da anni a Roma, ma tornava volentieri nella sua città natale, anche per aiutare nella realizzazione di eventi.

Nel programma di Maria De Filippi lavorava come tecnico ed aveva solo 29 anni: sicuramente, aveva ancora tanti sogni da realizzare. La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi del sinistro, e non si esclude che si possa chiedere l’esumazione della salma per fare ulteriori accertamenti.

Ecco il commosso messaggio della redazione di Uomini e Donne per la morte di Vona: