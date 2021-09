Uomini e Donne, ex tronista pronto a tornare per corteggiare Andrea Nicole

A Uomini e Donne un ex tronista potrebbe tornare nel programma per corteggiare Andrea Nicole: andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Durante il suo debutto a Uomini e Donne, Andrea Nicole è riuscita ad ottenere un grande riscontro da parte del pubblico, nonostante alcuni corteggiatori si siano detti non interessati a flirtare con una donna transgender. Un ex tronista, però, sarebbe pronto a tornare in trasmissione solamente per lei. Infatti il cavaliere in questione è Carlo Pietropoli.

L’ex volto noto del dating show ha detto la sua attraversi il suo profilo Instagram. Carlo, rispondendo alle domande dei fan, ha dichiarato: “Se corteggerei la tronista che ha fatto la transizione? Mah, sinceramente anche sì raga, molto bella“. Pietropoli ha poi continuato: “La bellezza conta tantissimo a primo impatto, poi chiaramente serve anche altro. E te lo dice uno innamorato della bellezza“. Andiamo quindi a vedere le parole dell’ex tronista su Andrea Nicole.

Uomini e donne, Carlo Pietropoli pronto a tornare per Andrea Nicole: la rivelazione social

Carlo Pietropoli sembrerebbe quindi apprezzare Andrea Nicole, senza alcun pregiudizio come successo per gli altri corteggiatori. Sul suo profilo social, però, l’influencer ha parlato anche delle querelle tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Infatti l’uomo ha affermato: “Gemma Galgani è una signora che non reggo, con tutto il rispetto, non mi piace proprio perché penso che sia una persona che crea a tutti i costi una dinamica con uomini sempre diversi pur di restare nello studio e poter parlare di lei“.

E se Gemma non è mai stata nelle grazie di Pietropoli, l’uomo ha un parere totalmente differente sulla Cipollari. Parlando dell’opinionista, Carlo ha affermato: “Adoro Tina, ma non perché ce l’abbia con Gemma, per il suo modo di essere e mi fa volare… è simpaticissima, è una super mamma e poi ha questo carattere esplosivo“. L’influencer ha infine precisato sul volto storico della trasmissione concludendo: “O la ami o la odi. Sono pro Tina“. Vedremo quindi se Carlo sarà richiamato dalla Redazione e se avrà la sua occasione per corteggiare Andrea Nicole.