Uomini e Donne, la confessione dell’ex tronista: “È successo quattro mesi fa”

Un bel racconto, un momento di condivisione da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne che celebra un avvenimento importante

“Proprio adesso, alle 10:48 di quattro mesi fa, ero in camerino, delirando poco prima della scelta. Volevo condividere”. Giacomo Czerny ha raccontato del momento in cui era pronto per portare nello studio del dating show la sua scelta dopo un lungo percorso fatto a Uomini e Donne.

Il tronista dell’ultima edizione del dating show ha scelto Martina Grado con molto entusiasmo: la scelta si è rivelata azzeccata ed i due hanno vissuto una bellissima estate insieme in giro per la Sardegna in camper, come sognato da entrambi.

Uomini e Donne, Giacomo e Martina: la favola vissuta insieme

“Mi sono innamorato di una persona che parlarne sarebbe riduttivo e con lo zaino in spalla abbiamo viaggiato”, così Giacomo Czerny 10 giorni fa concludeva la vacanza da sogno con la donna che ama e che ha voluto con sé. Nel frattempo, l’ex tronista ha avuto tempo per fare nuove conoscenze e ampliare le sue possibilità di lavoro.

Giacomo Czerny, soltanto qualche mese fa, ha rifiutato un’offerta di lavoro da Maria De Filippi di collaborare con la produzione di Uomini e Donne come videomaker. Evidentemente, l’ex tronista aveva in mente nuovi grandi progetti e l’ha annunciato su Instagram: “Ho aperto insieme ai miei colleghi un nuovo studio video( ah giusto per dire noi siamo ‘Goreela’)”.