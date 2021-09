Uomini e Donne, dopo la rottura è ancora polemica tra ex coppia: le due versioni – VIDEO

Fa ancora parlare la rottura tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. L’ex coppia di Uomini e Donne è tornata su Instagram con nuove dichiarazioni

Giunge al capolinea la storia d’amore tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta. A comunicarlo è stato il calciatore con un post pubblicato su Instagram lo scorso 16 settembre: “Game Over”. Un modo un po’ bizzarro per annunciare un episodio così delicato che ha ulteriormente scosso l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne.

La Bennardo infatti ritiene che la fine della sua storia sia stata sbandierata sui social dall’ex compagno prima ancora che lei stessa potesse metabolizzare quanto accaduto. Sull’ex cavaliere del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi si è immediatamente abbattuta una pioggia di critiche.

Non solo la Bennardo ma anche i fans credono che Ruta sia stato poco delicato nei confronti della sua famiglia. Il calciatore ha così provveduto a rimuovere il post incriminato. Intanto proprio in queste ore i due sono tornati sui propri profili di Instagram dove hanno espresso la propria cercando di fare chiarezza.

Sossio e Ursula si sono lasciati. L’ex coppia nata a Uomini e Donne rompe ancora il silenzio su Instagram: ecco cosa sta succedendo

Delusa dal comportamento del suo ex compagno, Ursula Bennardo in queste ore ha pubblicato in una Insta Stories un lungo messaggio per chiarire la situazione. “Mi spiace essere assente. Purtroppo mi sono ritrovata in una situazione assurda… non solo la rottura improvvisa della mia famiglia ma in più a doverlo leggere sui social dopo poche ore“, così Ursula ha spiegato che ancora non aveva metabolizzato il tutto.

Il calciatore ha pubblicato il post con la scritta ‘Game Over’ quando ancora nemmeno due dei tre figli sapevano quando fosse accaduto tra lui e Ursula. L’ex dama ha così continuato: “Purtroppo la troppa istintività ed immaturità a volte lede non solo la propria vita, immagine e dignità ma anche quella altrui. Tutto sommato stiamo bene. Al più presto sarò con voi più forte e grintosa di prima”.

Non si è fatta attendere la risposta di Sossio Aruta il quale ha pubblicato un video su Instagram dove ha spiegato che non voleva ferire nessuno: “Siamo esseri umani. Ci metto la faccia perché sono una persona pulita, sincera e soprattutto vera”. Aruta ha ammesso di aver commesso uno scivolone con la scritta ‘Game Over’, motivo per il quale ha rimosso il post: “Certamente non volevo paragonare la mia storia d’amore con Ursula e mia figlia Bianca ad un gioco. Sbagliare è umano, io ho sbagliato ed ho rimosso il post”. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha spiegato di aver voluto condividere la notizia di questo bruttissimo momento con i propri fans per la stima che da sempre ha ricevuto.