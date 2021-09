Tommaso Zorzi è sparito da Instagram e subito i suoi follower si sono spaventati. Lui stesso ha spiegato il motivo di tale decisione.

Solitamente quando un account Instagram viene disattivato è perché il fashion blogger o la persona in questione rischia di perdere migliaia di followers con il defollow di massa. Questo però non è il motivo che ha spinto l’amatissimo Tommaso Zorzi di disattivare temporaneamente il suo profilo IG.

Il vincitore dell’ultima edizione del GF Vip, ha dovuto prendersi una pausa da Instagram per evitare che il suo profilo finiss in mani sbagliate. A rivelarlo è stato lui stesso attraverso il suo profilo Twitter.

Tommaso Zorzi, disattivato il suo profilo Instagram: svelato il motivo

Tommaso Zorzi non ha deciso di allontanarsi dai social ma ha dovuto farlo perché ha subito attacchi hacker ripetuti. Tommaso ha spiegato di aver chiuso il profilo Instagram in via precauzionale per evitare che l’hacker riesca a entrare nel suo profilo. È una situazione momentanea dato che anche lui per rassicurare tutti ha scritto “torno presto”.

Ragazzi a causa di un attacco hacker ripetuto, ho chiuso in maniera precauzionale e temporanea il mio account Instagram. Torno presto 💖 — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) September 18, 2021

Non è la prima volta che Zorzi subisce attacchi sul social. Qualche giorno fa, infatti, un fan lo ha avvisato del fatto che qualche hater gli avesse attivato un meccanismo per aumentare follower. Un aumento di follower improvviso e repentino fa scattare l’allarme ai piani alti di Instagram, perché può sembrare che il profilo stia acquistando follower: cosa che IG non accetta.