Juventus-Milan, streaming gratis: dove vedere il posticipo di Serie A

Serata di grande calcio all’Allianz Stadium dove si affronteranno Juventus e Milan. Andiamo a vedere dove seguire il match in diretta e streaming gratis.

Serata di grande calcio all’Allianz Stadium, dove la Juventus ospiterà il Milan. La squadra di Massimiliano Allegri ha come obiettivo solo la vittoria, visto che è ancora a secco in campionato dopo le due sconfitte consecutive con Empoli e Napoli. Dall’altra parte i rossoneri dovranno fare i conti con i numerosi infortuni e andranno in campo in piena emergenza. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due formazioni in campo.

Partiamo dalla Juventus di Massimiliano Allegri chiamata alla prima vittoria stagionale. I bianconeri infatti hanno collezionato un solo punto nelle prime tre partite, deludendo in queste prime tre partite della stagione. Inoltre la Vecchia Signora scenderà galvanizzata dal netto successo in Champions League contro il Malmo. Il tecnico toscano contro i rossoneri dovrà fare a meno solamente di Arthur e Kaio Jorge.

Dall’altra parte troviamo un Milan ancora a punteggio pieno in campionato. I rossoneri però vengono da una sconfitta in Champions contro il Liverpool. Nonostante le assenze eccellenti, i rossoneri ad Anfield hanno mostrato un grandissimo carattere ribaltando l’iniziale 1-0 dei Reds e perdendo poi 3-2. Contro la Juve, Stefano Pioli dovrà fare a meno del duo Ibrahimovic-Giroud, ma anche di Bakayoko e Krunic. In forte dubbio il portiere Maignan, alle prese con un problema alla mano. Andiamo a vedere dove seguire Juventus-Milan in diretta e streaming gratis.

Juventus-Milan, streaming gratis: Sky o DAZN?

Il match delle 20:45 tra Juventus e Milan sarà offerto in esclusiva da DAZN che ha acquistato i diritti di tutte le partite di Serie A per il prossimo triennio. Inoltre grazie al servizio tedesco in streaming sarà possibile vedere la partita sulle smart tv di ultima generazione compatibili e sempre tramite app anche a tutte le tv collegate al TIMVISION BOX. Sarà possibile assistere alle partite anche collegando l’applicazione su PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il commento della garà sarà affidato a Stefano Borghi, mentre la seconda voce sarà Francesco Guidolin. A bordocampo invece ci sarà Tommaso Turci. Inoltre il sito tedesco metterà a disposizione anche la diretta testuale. Mentre invece tutti coloro che la guarderanno on demand avranno a disposizione gli highlights a fine partita. Andiamo quindi a vedere come scenderanno in campo le due squadre impegnate nel match dell’Allianz Stadium.

Juventus-Milan, le probabili formazioni: così scenderanno in campo

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. ALLENATORE: Massimiliano Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Rebic. ALLENATORE: Stefano Pioli.