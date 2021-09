GF Vip 6, concorrente rivela di cercare un falso amore: verrà espulso? – VIDEO

Un concorrente del GF Vip 6, subito la seconda puntata, avrebbe rivelato le sue strategie all’interno del programma. Per sua stessa ammissione, non ci sarebbe nulla di genuino, ma solo voglia di creare dinamiche e ottenere visibilità.

Soleil Sorge e Gian Maria Antinolfi sono stati protagonisti di un confronto al GF Vip 6, dove hanno chiarito la fine della loro relazione e l’impossibilità che fra loro ci possa mai essere un ritorno di fiamma. Subito dopo la puntata, Antinolfi si è sfogato con Alex Belli, rivelando clamorosamente le sue strategie all’interno del programma.

L’imprenditore, infatti, ha mostrato le sue perplessità riguardo alle dinamiche che lui potrebbe creare all’interno della casa. Dal suo punto di vista, per suscitare interesse sarebbe necessario intraprendere una relazione con un altra inquilina del GF Vip 6. Gian Maria Antinolfi, però, sembrerebbe non aver individuato una concorrente interessante.

GF Vip 6, Antinolfi e le strategie rivelate ad Alex Belli

Nel corso della chiaccherata con Alex Belli, Gian Maria Antinolfi ha rivelato forse la sua vena più materialistica. Ragionando sul fatto che una relazione, per quanto falsa, possa dargli più visibilità e farlo proseguire nel reality show, ha anche rivelato che le inquiline non fidanzate non sarebbero interessanti per lui.

Secondo il racconto di Antinolfi, i suoi amici gli avrebbero consigliato di fare sesso al GF Vip 6 con Sophie Codegoni. L’imprenditore ha candidamente ammesso che non avrebbe alcun problema a lasciarsi andare a dei momenti intimi anche se ripreso dalle telecamere. Altrimenti, sembrerebbe non sapere davvero cosa fare nella casa.

Ecco il video in cui Gian Maria Antinolfi sussurra le sue strategie ad Alex Belli: