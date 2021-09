GF Vip 6, concorrente racconta la tragica morte del suo primo amore

Un concorrente del GF Vip 6 ha raccontato in un’intervista la tragica morte del suo primo amore. Nonostante si fossero già lasciati, lei era ancora innamorata del ragazzo. Ecco le sue parole e la foto insieme.

Soleil Sorge, da quanto è entrata nella casa del GF Vip 6 ha diviso gli spettatori. Non tutti, infatti, hanno apprezzato il suo modo di fare: per alcuni è una ragazza molto diretta, per altri cerca solo visibilità. Durante i suoi primi giorni di permanenza nella casa, è uscita un’intervista esclusiva sul settimanale DiPiù.

All’interno del giornale, Soleil ripercorre la storia del suo primo amore, Kevin. Con lui è stata insieme circa un anno e mezzo. Anche dopo la fine della relazione, lei aveva continuato ad amarlo. Per questo, quando gli arrivò la notizia della morte di lui per overdose, lei ebbe un crollo emotivo.

GF Vip 6, Soleil Sorge: “Come ho fatto a rialzarmi dopo la morte del mio primo amore”

Nell’intervista Soleil Sorge, uscita mentre lei è nella casa del GF Vip 6, si racconta come la modella sia riuscita a superare la notizia della morte del suo primo amore solo grazie al sostegno della madre. Fra l’altro, proprio in quel momento la madre stava lottando anche contro il suo tumore al seno.

Non è la prima volta che Soleil racconta del suo primo amore e della tragica fine. Non molto tempo fa, quando un fan le chiese di pubblicare la foto del primo amore, lei condivise uno scatto in bianco e nero con Kevin, spiegando che in quella foto si trovavano alle Hawaii per il loro primo corso da sub.

