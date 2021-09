GF Vip 6, screzi in casa: il ‘like’ della discordia

Primi screzi nella casa del GF Vip 6 provengono da un like messo in tempi non sospetti che ha fatto innervosire una concorrente

A quasi una settimana dall’ingresso nella casa del GF Vip 6, Jessica Salassié, una delle principesse d’Etiopia si è tolta un sassolino dalla scarpa nei confronti di un’altra concorrente del reality show. Durante la serata di ieri, tutti i coinquilini sono stati chiamati a rispondere a delle domande dalla produzione e Jessica ha approfittato per essere onesta nei confronti di una sua compagna d’avventura.

Alla domanda “Chi ti sta antipatico a pelle?” la risposta di una delle principesse d’Etiopia è stata: “A pelle nessuno, ma sono entrata con un pregiudizio nei confronti di Carmen Russo”.

GF Vip 6, Carmen Russo stupita dalle affermazioni: cos’è successo

Carmen Russo è rimasta stupita dalla risposta della Selassié e ha chiesto spiegazioni che son ben presto arrivate: “Sono entrata in questa casa con un pregiudizio nei tuoi confronti, perché quando la pagina del Grande Fratello Vip ha pubblicato il video della nostra presentazione nei commenti ci hanno massacrato. Mi sono messa a leggerne un po’ e ho notato che tu hai messo like ad uno di quelli”.

Jessica si è tenuta il beneficio del dubbio e messo le mani avanti dicendo: “Non so se lo hai fatto di proposito o ti è sfuggito, ma nel dubbio te lo sto dicendo”. Nonostante Carmen Russo abbia provato a difendersi, la principessa d’Etiopia ha insistito dicendo che il like c’era e che a lei ha dato fastidio.