GF Vip 6, dopo le polemiche arriva lo stop: “Diamoci una calmata”

GF Vip 6, dopo le polemiche arriva lo stop. Sono bastati pochi giorni per creare le prime frizioni: “Diamoci una calmata”

Sono bastati pochi giorni per creare le prime frazioni all’interno della Casa del GF Vip 6 e per mettere a rischio l’avventura di alcuni concorrenti nel reality di Canale 5. Su tutti Amedeo Goria che sta affrontando in maniera disinvolta, forse persino troppo, questa sua nuova avventura.

Non sappiamo ancora cosa succederà nella prossima diretta, in programma lunedì 20 settembre. Ma sappiamo che l’atteggiamento dell’ex giornalista Rai nei confronti di alcuni compagni e in particolare di una sta scatenando le furie del pubblico. Sono molti infatti quelli che chiedono provvedimenti nei suoi confronti da parte della produzione e per questo la tensione sale.

Nel mirino, le continue provocazioni di Amedeo ad Ainett Stephens. I due dormono insieme e fin dai primi giorni la modella venezuelana è stata oggetto di attenzioni particolari. Ma l’ultima non è passata inosservata: Goria infatti si è tolto le mutande nel letto, di fronte alla Ainett Stephens.

GF Vip 6, dopo le polemiche arriva lo stop: il nuovo chiarimento metterà fine alle polemiche?

A quel punto Ainett ha deciso che era il momento di chiarire e e lo ha fatto con parole chiarissime: “Questo gioco tra di noi è nato così e va bene, io al gioco ci sto e va bene…L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti. Visto dormiamo insieme, quando stiamo insieme, meglio evitare. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Diamoci un calmata“.

Il comportamento di Goria non piace ad altri coinquiini, come Manila Nazzaro che più volte l’ha pregato di tenere ferme le mani. Ma la prima a difenderlo è la sua nuova fidanzata, Vera Miales. Ha spiegato che Amedeo è spesso in mutande perché lei ha dimenticato di inserire pantaloncini e bermuda in valigia valigia, mettendo invece abiti più eleganti. ma gli anni scorsi, il GF non l’ha mai guardato?