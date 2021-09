GF Vip 6, un concorrente ha pensato al suicidio in passato: confessione choc

Uno dei concorrenti di questo GF Vip 6 ha rivelato di aver pensato al suicidio in passato. Andiamo a vedere le sue parole in diretta nazionale.

É partita un pò in sordina il GF Vip 6, che rispetto alla passata stagione sembrerebbe essere più opaco. Però all’interno della casa più spiata dagli italiani non mancano gli scoop. Infatti da poco è entrato nella casa Nicola Pisu che ha subito raccontato i suoi problemi con le dipendenze. Il tutto è avvenuto durante una chiacchierata con Gianmaria Antinolfi. Durante questa conversazione, Pisu ha rivelato di aver pensato di farla finita.

Senza troppi giri di parole, Nicola ha rivelato di essere stato dipendente dalla cocaina. Il suo rapporto con la sostanza è iniziata da ragazzino, ma poi negli anni è addirittura peggiorata. Inoltre il concorrente ha affermato di aver fatto cose brutte anche in casa, facendo male psicologicamente la madre. Pisu ha poi affermato: “Mi sono venute in mente cose brutte. Ero in questa stanza e mi venivano pensieri. Poi le ultime volte che lo facevo sapevo di essere arrivato al limite e piangevo mentre facevo queste cose“.

GF Vip 6, Nicola Pisu e le sue battaglie passate: “Ho pensato di farla finita”

Durante l’ultima puntata del GF Vip 6, quindi, Nicola Pisu ha rivelato di aver sconfitto la sua dipendenza da cocaina. Infatti quella sostanza aveva portato il concorrente a fare pensieri brutti ed addirittura cercare di farla finita. Fortunatamente Pisu è riuscito a riemergere andando avanti e lasciandosi indietro tutti i pensieri negativi. Il concorrente, infatti, fino a qualche giorno fa Nicola non era nemmeno più sicuro di entrare nella casa.

Ai microfoni Pisu ha rivelato: “Qualche giorno fa non ero nemmeno più così sicuro di entrare. Sarebbe stato facile prendere ed uscire dall’hotel per andarmene via. Ma avrei deluso mia madre e me stesso. Poi me ne sarei pentito. Perché mia mamma ci tiene tanto che io stia qui e racconti la mia storia, in modo che forse possa essere da esempio a chi adesso vive i problemi che ho affrontato io in passato“.

Inoltre anche la Psicologa ha consigliato a Nicola di partecipare al programma. Infatti in merito il concorrente ha concluso: “La psicologa che mi ha parlato per il GF Vip mi ha detto che quelle che sto provando adesso sono le vere emozioni, non quelle artificiali delle sostanze. E devo dire che ha proprio ragione, le sensazioni dovute alle sostanze erano diverse, finte e pericolose“.