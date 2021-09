Amici, ex concorrente va nell’X Factor rumeno: è favorito alla vittoria – VIDEO

Dopo essersi fatto conoscere ed amare dal pubblico di Amici ed Italia’s got talent, un cantante ha deciso di partecipare all’edizione rumena di X Factor, dove la sua voce ha subito stregato tutti: ecco il video dell’esibizione.

Un ex studente della scuola di Amici 13, che aveva anche ottenuto un posto nel serale, ha deciso di partecipare ad X Factor Romania, che è iniziato in concomitanza con le nuove stagioni degli altri paesi. La sua voce, che in effetti è molto particolare, ha subito incantato tutti, ed al momento è dato come favorito alla vittoria.

Si tratterebbe proprio Nick Casciano, un ragazzo originario del Trentino. In Italia, oltre ad Amici, ha anche partecipato anche a Italia’s got talent. Ha potuto iscriversi al programma in Romania perchè in quel paese le iscrizioni sono state aperte anche agli stranieri, a patto che il loro stile artistico fosse di livello internazionale.

Cos’ha fatto dopo Amici 13 il cantante Nick Casciano?

Nick Casciano, che oggi ha 31 anni, nel talent-show Amici era entrato a far parte della Squadra Blu di Miguel Bosé, con cui è arrivato fino alla sesta puntata della seconda fase del programma, fermandosi così a pochi passi dalla finale. Poi, è stato eliminato, e l’edizione è stata vinta da Deborah Iurato.

Dopo Amici, Nick Casciano ha lavorato principalmente in teatro e nei musical, mentre la sua carriera di cantante solista non è mai davvero decollata. Nel talent rumeno, però, la sua voce ha subito commosso tutti e quattro i giudici del programma, e la sua performance è diventata subito virale.

Ecco una delle esibizioni di Nick Casciaro nell’X Factor Romania (devi prima acconsentire all’utilizzo dei cookies per poter vedere il video qui sotto). In questo video della prima performance del cantante trasmessa da Antena 1 Channel, propone una cover di “Live a light on” di Tom Walker:

Questo, invece, un interessante confronto della sua voce di quanto era ad Amici e di oggi, fatto dallo stesso cantante su Instagram: