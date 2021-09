Belen Rodriguez, risveglio sensazionale: che spettacolo

Grande risveglio per Belen Rodriguez tornata sul piccolo schermo dopo la nascita della secondogenita Luna Marì: i dettagli

Risveglio sensazionale per Belen Rodriguez che dopo la nascita di Luna Marì è tornata ad emozionare il pubblico del piccolo schermo. Al timone della prima puntata di Tú sí que Vales in onda nella serata di sabato 18 settembre 2021 su Canale Cinque, ha catturato l’attenzione di 4.138.000 spettatori pari al 27% di share battendo le reti competitor.

Un successo quasi scontato per il talent show di Maria De Filippi che si è scontrato con il game show Speciale Soliti Ignoti – Il Ritorno in onda su Rai Uno con al timone Amadeus ed il film The Walk. Il conduttore televisivo è riuscito ad interessare 3.672.000 spettatori pari al 18.9% di share. Mentre The Walk, il film che tratta la storia di un funambolo francese, ha tenuto incollati davanti al video 939.000 spettatori pari al 6.8% di share.

Tú sí que Vales con al timone Belen Rodriguez conquista il primo gradino sul podio degli ascolti: tutti i dettagli

Ma veniamo adesso agli ascolti registrati dalle altre reti televisive. Rai2 ha proposto la semifinale di Pallavolo maschile Italia-Serbia conquistando l’attenzione di 2.206.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rete4 Agente 007 – Licenza di Uccidere ha tenuto incollati davanti al video 739.000 telespettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 Ferdinand ha interessato 691.000 spettatori con uno share del 3.7% di share.

Su Rai3 Ricomincio da Raitre è stato seguito da 339.000 spettatori con l’1.9% di share. Su La7 Downton Abbey ha intrattenuto 287.000 spettatori pari all’1.8% di share. Tv8 ha proposto Caccia a Ottobre Rosso conquistando l’attenzione di 287.000 spettatori con l’1.7% di share. Infine su Nove I Misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena? ha registrato 218.000 spettatori con l’1.1% di share.