Belen Rodriguez e quel malore improvviso: “Ho fatto un pasticcio”

Belen Rodriguez in diretta TV ha fatto una confessione ai telespettatori, confidando loro di aver fatto un pasticcio.

Belen Rodriguez aveva chiesto una bambina e qualcuno da lassù, udendo la sua richiesta ha deciso di accontentarla. Sembra solo ieri quando la showgirl aveva annunciato di essere in attesa, il tempo è passato velocemente e il 12 luglio scorso, con un parto naturale è nata Luna Marì.

Una coincidenza ha voluto che la nascita di Luna Marì avvenisse in una notte speciale, la stessa che ha visto l’Italia intera in festa per la vittoria della Nazionale agli Europei di calcio. La piccola è la secondogenita di Belen Rodriguez; il primo figlio è Santiago, avuto dalla precedente relazione con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez lo confessa in diretta TV: “Ho fatto un pasticcio”

Belen Rodriguez ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, ha parlato della sua nuova vita dopo la nascita della piccola Luna Marì. La showgirl ha raccontato come sono stati la gravidanza, il parto ed anche i primi giorni successivi alla sua nascita, quando è tornata a lavoro.

“L’ho presa sottobanco, ma in realtà è stata una cosa seria”, ha detto Belen. “Ho provato a tornare a lavoro ma sono finita in ambulanza con una flebo. L’ho rischiata, ho fatto un pasticcio. Un consiglio che vi do. Noi donne abbiamo sempre un po’ la premura di tornare in forma. Io che faccio questo mestiere ho preso dei drenanti naturali, avendo deciso di non allattare più, la mia ginecologa mi ha detto di bere solo un litro d’acqua al giorno. Con i drenanti e con un solo litro d’acqua, sono andata in disidratazione completa. Mi restava un giorno”, ha raccontato la showgirl.