Beautiful e Una Vita, cambia tutto: palinsesto stravolto

Un cambio radicale del palinsesto da parte di Mediaset con Beautiful ed Una Vita che non trovano spazio

In questi giorni, la programmazione Mediaset sta subendo qualche variazione di troppo che sta confondendo i telespettatori abituali. Per iniziare, infatti, il posto nel palinsesto per Amici di Maria De Filippi -ordinariamente previsto per sabato alle 14:00– è stato occupato ed il talent show costretto a slittare il giorno seguente, oggi domenica 19 settembre, allo stesso orario.

Inevitabilmente, ciò che di consueto è programmato per quest’orario, di domenica su Canale 5, subisce una variazione ed annessa furia dei telespettatori abituali. Presumibilmente, tutto tornerà nella norma nel weekend del 2 e 3 ottobre dove il palinsesto Mediaset tornerà alla sua forma naturale.

Beautiful e Una Vita, quando andranno in onda?

L’intreccio di palinsesti Mediaset, prevede la mancata messa in onda per oggi, domenica 19 settembre per Una Vita – Acacias 38 e Beautiful. Pertanto, la soap opera spagnola e quella statunitense danno appuntamento ai propri telespettatori a partire da lunedì 20 fino a sabato 25, negli orari prestabiliti. Anche domenica prossima, infatti, il palinsesto di Canale 5 prevede Amici di Maria De Filippi alle 14:00 e non ci sarà spazio per le due soap opera.

Tutto nasce dalla mancata messa in onda di Scene da Matrimonio, il nuovo programma condotto da Anna Tatangelo, cui si è voluto dare più tempo e maggiore attenzione per fornire un prodotto fresco e di qualità in Mediaset. Sebbene dal 3 ottobre tutto dovrebbe trovare la normalità nei palinsesti, Una Vita sarà ancora una volta penalizzato: non avrà più spazio il sabato pomeriggio perché ci sarà il daytime di Amici 21.