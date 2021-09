Ballando con le Stelle, arriva la conferma ufficiale: nel cast ci sarà anche lei

Ballando con le Stelle, arriva la conferma ufficiale dopo le indiscrezioni delle passate settimane: nel cast ci sarà anche lei

Manca poco meno di un mese alla prima puntata di ‘Ballando con le Stelle‘ che ritroverà il suo pubblico da sabato 16 ottobre per andare avanti fino a poco prima di Natale. Un cast tutto nuovo sul quale Milly Carlucci sta lavorando insieme al suo staff da tempo e finalmente arrivano le prime conferme.

Una in particolare, quella di un personaggio amatissimo dal pubblico che si rimetterà in gioco con un ruolo assolutamente inedito per lei. Arisa infatti sarà una concorrente ufficiale della nuova edizione di Ballando con le Stelle, confermando le indiscrezioni che erano trapelate nelle ultime settimane.

L’annuncio è arrivato nella prima puntata di ‘Da noi…a ruota libera’, il programma condotto da Francesca Fialdini dopo ‘Domenica In’. Un impegno che la cantante sta vivendo con grande entusiasmo e per lei arriva dopo la stagione passata a fare da coach e giudice ad ‘Amici’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amici, ex concorrente va nell’X Factor rumeno: è favorito alla vittoria – VIDEO

Ballando con le Stelle, arriva la conferma ufficiale: previsto anche un altro debutto in pista

Arisa, al secolo Rosalba Pippa, sarà quindi una delle novità per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, ma non l’unica. Debutterà infatti un nuovo maestro di ballo, quello che di fatto ha sostituito Raimondo Todaro, storico volto del programma andato via in estate. Lui è Vito Coppola, 28enne salernitano che più volte è stato campione del mondo di danze latino-americane. Ma in passati ha anche fatto parte del cast dei professionisti di Amici.

Non c’è ancora l’intero cast di ‘Ballando con le Stelle 2021’ ma il nome di Arisa si affianca a quelli già ufficializzati da Tv Sorrisi e Canzoni. Ci saranno infatti anche Morgan, Al Bano, Sabrina Salerno, Fabio Galante, Mietta, Valeria Fabrizi e Federico Fashion Style. Inoltre tornerà anche Alessandra Mussolini, in un ruolo inedito.