Anna Tatangelo, nuove rivelazioni in attesa di Scene da un matrimonio

Anna Tatangelo ha fatto nuove rivelazioni riguardo Scene da un matrimonio, che inizierà fra pochissimo. Nel frattempo, la cantante ha anche dispensato un consiglio riguardo la data giusta per le nozze.

Anna Tatangelo ha trascorso quasi tutta l’estate a girare le puntate di Scene da un matrimonio, il programma in cui lei debutterà alla conduzione. Dopo aver rivelato di aver sofferto molto per non essersi sposata con Gigi D’Alessio, la cantante ha anche voluto fare altre rivelazioni riguardo la nuova trasmissione.

Anna Tatangelo ha raccontato in un’intervista a Tele Più che le nozze ad agosto siano assolutamente da evitare. Molte chiese, infatti, non hanno aria condizionata. Questo significa che gli ospiti si possono trovare a soffrire un caldo asfissiante. Per questo motivo, consiglia caldamente di sposarsi in mesi più freschi, come settembre.

Anna Tatangelo pronta per Scene da un matrimonio

La Tatangelo ha anche rivelato di essere ingrassata parecchio durante la registrazione di Scene da un matrimonio. Risulta davvero difficile crederle, ma lei ha spiegato di non aver potuto resistere davanti alle numerose prelibatezze della cucina regionale italiana che sono state proposte nei banchetti di matrimonio.

Scene da un matrimonio è un format nato negli anni ’90, che all’epoca fu condotto da Davide Mengacci. Anna Tatangelo assicura che la trasmissione proporrà davvero tante novità. Il punto fermo del programma, però, rimane la totale assenza di Vip: i protagonisti sono persone normali, che potrebbero essere i nostri vicini di casa.

Nel frattempo, Anna non sta trascurando la sua più grande passione, la musica. Eccola in un’esibizione live di questa estate: