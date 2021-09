Il volto storico di Amici dopo tanti anni dice addio al programma che lo ha reso uno dei protagonisti più amati dal pubblico.

Tutto ha un inizio e tutto ha una fine: nella vita di tutti i giorni e nel mondo del lavoro. In modo particolare nel mondo lavorativo non sempre la fine combacia con il termine del contratto non rinnovato, ma anche con un addio anticipato da parte del dipendente e nel nostro caso si tratta di un ballerino e coreografo. Non uno qualsiasi, ma di Marcello Sacchetta che non sarà tra i volti di Amici di Maria De Filippi della prossima stagione.

Lo ha comunicato lui stesso, attraverso un post Instagram dove informa i suoi follower che la scelta è stata sua e non del programma di Canale Cinque. Il danzatore ha inoltre ringraziato a più riprese la moglie di Maurizio Costanzo e tutto lo staff del talent show.

Amici, volto storico lascia il programma: pubblico senza parole

“Devo dirvi una cosa… – esordisce Sacchetta – Oggi è un giorno importante, è la vigilia dell’inizio di un programma televisivo che veramente cambierà la vita a chi è stato selezionato dopo lunghi casting. Ma questo lo sapete già, e sapete che ha cambiato la vita anche a me, che non ho avuto il privilegio di farlo come concorrente ma certamente l’onore di farlo da professionista, da conduttore della striscia quotidiana per 6 anni, da supporter per i ragazzi, da fratello maggiore, da coreografo, da tecnico casting. Insomma rivestendo tantissimi ruoli che mi hanno fatto crescere tantissimo”.

Dopo i ringraziamenti, Marcello spiega anche i motivi per cui ha deciso di lasciare Amici. “Quest’anno, dopo una mia decisione un po’ sofferta, non sarò ad Amici. Non è un addio perché come succede in famiglia, quel posto lì mi fa sentire a casa e spero di poterci ritornare, ma crescendo ho sentito l’esigenza di affrontare il mio percorso da solo, per dimostrare a voi ma soprattutto a me stesso che sono diventato grande. Ho voglia di mettermi in gioco e cogliere nuove opportunità provando nuovi stimoli e nuove vibrazioni”.