Amici 21, oggi in onda: tutte le novità dal ballo al canto

Oggi parte Amici 21, la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi che andrà in onda eccezionalmente di domenica: tutte le novità

Gli aspiranti al banco di #Amici21 sono pronti a mettersi in gioco e a dimostrare tutto il loro TALENTO! Chi saranno i nuovi allievi? Appuntamento DOMANI 19 SETTEMBRE alle 14.00 su Canale 5 🤩 pic.twitter.com/WExEWqKuBJ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 18, 2021

È tutto pronto, manca soltanto la messa in onda della puntata registrata mercoledì 15 settembre in cui vedremo una prima parte dei provini per aggiudicarsi un banco di Amici 21. Quest’anno, per due domenica di fila, il talent show di Maria De Filippi andrà in onda di domenica alle 14:00, sempre su Canale 5, per una questione di palinsesti. La Regina del sabato pomeriggio, però, è pronta a tornare al suo posto e fa sapere che è soltanto una soluzione temporanea.

Amici 21, tutte le novità dal ballo al canto

Una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è pronta a replicare il successo degli anni passati con tante novità e colpi di scena. Tanto per cominciare, la classe dei docenti è ormai ovvia: Riamondo Todaro, Alessandra Celentano e Veronica Peparini per la danza e Rudy Zerbi e Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il canto.

In questa prima puntata, simile a com’è stato l’anno scorso, tra i banchetti ci saranno seduti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che lasceranno il posto ai nuovi arrivati. Tra questi vedremo: Gerry Scotti, Nino Frassica, Roberto Baggio, Linus, Paola Egonu, Ambra Sabatini, Flavia Pennetta, Raoul Bova, Eleonora Abbagnato, Filippo Magnini, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile, Aka7even, Daddy, Alessandro Cavallo e Tommaso Paradiso. Inevitabile, com’è giusto che sia, l’omaggio a Mike Bird.