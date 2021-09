Al Bano Carrisi-Loredana Lecciso, cambiamento inaspettato: colpo di scena

A casa Carrisi cambia qualcosa. Al Bano e Loredana sono pronti ad affrontare le novità che il tempo gli sta riservando: colpo di scena

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso restano uniti ma nella loro famiglia qualcosa cambia. Dopo vent’anni, i due coniugi devono separarsi dai figli Jasmine e Bido che hanno deciso di trasferirsi a Milano per intraprendere il percorso universitario. Ad renderlo noto è il quotidiano Libero. Per Al Bano e Loredana dunque inizia un nuovo momento della loro vita di coppia. Come si suol dire in questi casi, saranno ‘due cuori e una capanna‘.

Dopo le numerose tempeste che ci sono state nella coppia, dovute anche alla presenza impetuosa di Romina Power nella vita dell’artista, finalmente i due adesso “sono più uniti che mai” come rivela Libero. La Lecciso che ha più volte minacciato di chiudere la porta al suo compagno è riuscita a ritrovare il giusto equilibrio.

Al Bano e Loredana Lecciso sempre più uniti: profumo di fiori d’arancio?

Come rivelato da Libero, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso dopo le numerose tempeste affrontate in questi anni hanno ritrovato la serenità. A tranquillizzare Loredana sono state le ultime dichiarazioni rilasciate dal cantante. Il Carrisi ha affermato a gran voce che il suo cuore appartiene solo alla Lecciso.

Dopo le parole del cantautore di Cellino San Marco in molti hanno immaginato che i due potessero finalmente convolare a nozze. Ma i diretti interessati hanno immediatamente allontanato i rumors dichiarando che sono “sposati mentalmente“.