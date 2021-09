WhatsApp realizza il desiderio di milioni di utenti: presto sarà realtà!

Nelle prossime settimane WhatsApp è pronta a realizzare il sogno di milioni di utenti. Andiamo a vedere cosa cambierà a breve.

Il Gruppo Facebook è pronto a spremere WhatsApp per renderla l’applicazione di riferimento per i negozi sul territorio. Infatti ben presto gli sviluppatori di Menlo Park sono pronti ad aggiungere una directory aziendale che ti consentirà di trovare negozi e servizi presenti sull’app. Insomma il colosso della messaggistica istantanea è pronto a creare una sorta di Pagine Gialle all’interno dell’applicazione, permettendo così di trovare anche quei negozi di cui non sappiamo il numero.

L’esperimento partirà nella metropoli brasiliana di San Paolo, come annunciato da Mark Zuckerberg stesso sul proprio profilo Facebook. La prima fase servirà da test, con alcune foto dello strumento che già sono apparse sui social. Infatti ad oggi possiamo dire solamente che i negozi verranno suddivisi in categorie. Una volta trovata l’attività che ci interessa l’utente potrà aprire la chat e messaggiare. Inoltre il nuovo strumento non registrerà la posizione degli utenti, garantendo quindi il massimo della sicurezza. Andiamo quindi a vedere le ultime novità presenti sull’app.

WhatsApp, adesso si potrà inviare un messaggio senza toccare lo schermo: trucco semplice e pratico

Su WhatsApp sono tantissime le funzioni introdotte per facilitare l’utilizzo agli utenti. Durante quest anno l’azienda di Menlo Park ha rivoluzionato l’applicazione, con aggiornamenti continui che hanno migliorato senza stravolgere la natura del servizio. A volte però ci pensano gli utenti stessi a creare dei veri e propri trucchi per rendere l’app più veloce, visto che è utilizzata anche a lavoro. Il nuovo trucco permetterà quindi di messaggiare senza toccare lo schermo.

Per attivarlo bisognerà prima di tutto sbloccare lo smartphone, poi successivamente aprire l’assistente vocale di Google esclamando “Ok Google“. Una volta che l’assistente si sarà aperto sullo schermo del vostro smartphone dovrete dire al microfono “invia un messaggio WhatsApp a” più il nome della persona con cui vogliamo chattare. Una volta digitato il messaggio il gioco è fatto e sarete in grado di parlare con la persona desiderata senza nemmeno il bisogno di aprire l’applicazione.